Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kendisini polis, asker, savcı, vali ve belediye başkanı olarak tanıtarak, para ya da altın isteyen kişilere inanılmaması gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, internet üzerinden güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması, kimlik, kredi kartı, banka kartı numarası ve bunlara ait şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği kaydedildi.

        Araç ve gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken konulara da değinilen açıklamada, ödemelerin noterlerin kullandığı güvenli ödeme sistemi üzerinden sadece alım ve satım yapılan kişi adına yapılması gerektiği bildirildi.

        Açıklamada, araçların mutlaka kitlenmesi, yeni bir adrese taşınılması durumunda, kapı kilidinin değiştirilmesi gerektiği kaydedilerek, vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaşıldığı takdirde, 112 Acil Çağrı Merkezine ya da en yakın emniyet birimine ulaşmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!

        Benzer Haberler

        Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic'i renklerine bağladı
        Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic'i renklerine bağladı
        Bolu'da yakalanan hırsızlık zanlısına adli kontrol
        Bolu'da yakalanan hırsızlık zanlısına adli kontrol
        İş arkadaşının evine girip, biriktirdiği 60 bin TL'yi çaldı
        İş arkadaşının evine girip, biriktirdiği 60 bin TL'yi çaldı
        AK Parti İl Başkanlığı binasının kapısına bırakılan şüpheli paketten çöp çı...
        AK Parti İl Başkanlığı binasının kapısına bırakılan şüpheli paketten çöp çı...
        Mudurnu'da servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
        Mudurnu'da servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
        Yeniçağa'da, hayvan hareketleri kontrolü eğitimi düzenlendi
        Yeniçağa'da, hayvan hareketleri kontrolü eğitimi düzenlendi