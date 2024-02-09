Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Bolu kent merkezinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu kent merkezinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sis, Karaçayır, Sümer, Aktaş ve Köroğlu mahalleleri ile Karacasu Beldesi kesiminde etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 35 metreye kadar düştü.
Bölgede önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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