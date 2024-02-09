Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

        Bolu kent merkezinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:41 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu kent merkezinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sis, Karaçayır, Sümer, Aktaş ve Köroğlu mahalleleri ile Karacasu Beldesi kesiminde etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 35 metreye kadar düştü.

        Bölgede önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!

        Benzer Haberler

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı
        Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı
        Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic'i renklerine bağladı
        Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic'i renklerine bağladı
        Bolu'da yakalanan hırsızlık zanlısına adli kontrol
        Bolu'da yakalanan hırsızlık zanlısına adli kontrol
        İş arkadaşının evine girip, biriktirdiği 60 bin TL'yi çaldı
        İş arkadaşının evine girip, biriktirdiği 60 bin TL'yi çaldı
        AK Parti İl Başkanlığı binasının kapısına bırakılan şüpheli paketten çöp çı...
        AK Parti İl Başkanlığı binasının kapısına bırakılan şüpheli paketten çöp çı...
        Mudurnu'da servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
        Mudurnu'da servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi