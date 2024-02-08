Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic'i renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:51 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic'i renklerine bağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Ligde 32 puanla 9'uncu sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Sırbistan doğumlu 27 yaşındaki golcü Gigic'i transfer etti.

        Sırp forvet, futbola Radnicki Nis altyapısında başladı, daha sonra OFK Belgrad'a transfer oldu.

        Burada profesyonelliğe geçen Gigic, Macva, Partizan, Ujpest FC, Novi Pazar, Zelez Pancevo ve Javor Matis takımlarında forma giydi.

        Kariyerinde çıktığı 184 karşılaşmada 38 kez gol sevinci yaşayan ve 14 asist yapan Petar Gigic, kırmızı-beyazlı takımın 9 numaralı formasını terletecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Putin'in rakibine seçim engeli
        Putin'in rakibine seçim engeli
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı

        Benzer Haberler

        Bolu'da yakalanan hırsızlık zanlısına adli kontrol
        Bolu'da yakalanan hırsızlık zanlısına adli kontrol
        İş arkadaşının evine girip, biriktirdiği 60 bin TL'yi çaldı
        İş arkadaşının evine girip, biriktirdiği 60 bin TL'yi çaldı
        AK Parti İl Başkanlığı binasının kapısına bırakılan şüpheli paketten çöp çı...
        AK Parti İl Başkanlığı binasının kapısına bırakılan şüpheli paketten çöp çı...
        Mudurnu'da servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
        Mudurnu'da servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verildi
        Yeniçağa'da, hayvan hareketleri kontrolü eğitimi düzenlendi
        Yeniçağa'da, hayvan hareketleri kontrolü eğitimi düzenlendi
        Türkiye'nin 3'üncü kayın ağacı türü, Bolu'da keşfedildi
        Türkiye'nin 3'üncü kayın ağacı türü, Bolu'da keşfedildi