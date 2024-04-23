Bolu'da 23 Nisan töreninde gemiler karadan yürütüldü, Atatürk canlandırıldı

BOLU’da 50'nci Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni için tiyatro oyunu sergiledi. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde gemileri karadan yürüttüğü anların da yer aldığı oyun ilgiyle izlenirken, TBMM’nin açılış coşkusunun oynandığı sahnede Atatürk’ün canlandırılması, salonu dolduran yaklaşık 3 bin kişi tarafından ayakta alkışlandı.

Bolu’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç ile protokol üyeleri, öğrenci ve velilerle yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı’nın gösterisi ilgiyle izlendi.