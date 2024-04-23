Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 23 Nisan töreninde gemiler karadan yürütüldü, Atatürk canlandırıldı

        BOLU'da 50'nci Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni için tiyatro oyunu sergiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 23 Nisan töreninde gemiler karadan yürütüldü, Atatürk canlandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’da 50'nci Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni için tiyatro oyunu sergiledi. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde gemileri karadan yürüttüğü anların da yer aldığı oyun ilgiyle izlenirken, TBMM’nin açılış coşkusunun oynandığı sahnede Atatürk’ün canlandırılması, salonu dolduran yaklaşık 3 bin kişi tarafından ayakta alkışlandı.

        Bolu’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç ile protokol üyeleri, öğrenci ve velilerle yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı’nın gösterisi ilgiyle izlendi.

        50'nci Yıl Ortaokulu ile İlkokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ‘Bayrak Yürüyüşü’ isimli tiyatro oyunu sergilendi. Oyunda Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemileri karada yürütmesi canlandırıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin salona getirilen maket gemiyi yürütmeleri beğeni topladı. Oyunda cepheye kadınların erzak ve mühimmat taşıması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün canlandırıldığı sahneler salonu dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. Ayrıca TBMM’nin açılmasının ardından yaşanan davullu zurnalı coşku da oyuna yansıtıldı. Tiyatro oyununun ardından öğrenci korosu, marşlar seslendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'da Turizm Haftası kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı
        Bolu'da Turizm Haftası kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı
        Bolu'da iki panelvan çarpıştı, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı
        Bolu'da iki panelvan çarpıştı, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı
        Bolu'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı; 11'i öğrenci 15 yaralı
        Bolu'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı; 11'i öğrenci 15 yaralı
        Alt geçitte sıkışan yolcu otobüsü, lastikleri indirilerek kurtarıldı
        Alt geçitte sıkışan yolcu otobüsü, lastikleri indirilerek kurtarıldı
        Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı
        Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı