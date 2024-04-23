Bolu'da 23 Nisan töreninde gemiler karadan yürütüldü, Atatürk canlandırıldı
BOLU'da 50'nci Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni için tiyatro oyunu sergiledi.
BOLU’da 50'nci Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni için tiyatro oyunu sergiledi. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde gemileri karadan yürüttüğü anların da yer aldığı oyun ilgiyle izlenirken, TBMM’nin açılış coşkusunun oynandığı sahnede Atatürk’ün canlandırılması, salonu dolduran yaklaşık 3 bin kişi tarafından ayakta alkışlandı.
Bolu’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç ile protokol üyeleri, öğrenci ve velilerle yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı’nın gösterisi ilgiyle izlendi.
50'nci Yıl Ortaokulu ile İlkokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ‘Bayrak Yürüyüşü’ isimli tiyatro oyunu sergilendi. Oyunda Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemileri karada yürütmesi canlandırıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin salona getirilen maket gemiyi yürütmeleri beğeni topladı. Oyunda cepheye kadınların erzak ve mühimmat taşıması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün canlandırıldığı sahneler salonu dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. Ayrıca TBMM’nin açılmasının ardından yaşanan davullu zurnalı coşku da oyuna yansıtıldı. Tiyatro oyununun ardından öğrenci korosu, marşlar seslendirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.