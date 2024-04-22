Bolu'dan kısa kısa

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü ve konser düzenlenecek.

Ekipmanları da detaylı öğrenen orman muhafaza memurları ve işçiler, hortum serme ve yangın tatbikatı yaptı.

Tatbikatta personele, ilk müdahale yöntemleri, orman yangınlarına zamanında ve bilinçli müdahalenin önemi ile iş güvenliği konularında detaylı bilgi verildi.

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