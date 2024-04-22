Bolu'dan kısa kısa
Bolu'nun Göynük ilçesinde olası orman yangınlarına hazırlıklı olunması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde olası orman yangınlarına hazırlıklı olunması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk koordinesinde düzenlenen tatbikata tüm personel katıldı.
Tatbikatta personele, ilk müdahale yöntemleri, orman yangınlarına zamanında ve bilinçli müdahalenin önemi ile iş güvenliği konularında detaylı bilgi verildi.
Ekipmanları da detaylı öğrenen orman muhafaza memurları ve işçiler, hortum serme ve yangın tatbikatı yaptı.
- Bolu'da 23 Nisan yürüyüş ve konserle kutlanacak
Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü ve konser düzenlenecek.
Bolu Belediyesince düzenlenecek 23 Nisan etkinlikleri, yarın saat 19.30'da Valilik önünden fener alayı yürüyüşüyle başlayacak.
Türk bayrakları, meşaleler ve bando eşliğinde Karaçayır Parkı güneyindeki konser alanına yürüyecek katılımcılar, şarkıcı Melek Mosso'nun şarkılarını dinleyecek.
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