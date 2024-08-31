Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli'nin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'daki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpünün uzatma çalışmaları kapsamında 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladık" dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatma çalışmaları sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşaat çalışmalarını incelemek için bölgeye geldi. Bakan Uraloğlu, devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç ile birlikte işçilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu, makineyle tüneldeki uzatma malzemesinin vidasını sıktı, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tünelin İstanbul-Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüpün 2023 yılında 90 metre uzatıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılması çalışmalarına da 31 Temmuz'da başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz ve çalışmalarımızı planlarımıza uygun bir şekilde başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda projemiz kapsamında tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladık. Tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladık. Toplam 256 metre uzunluğundaki forekazık imalatlarını bitirdik. Yine değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik" diye konuştu.

'19 EYLÜL'DE BİTMESİNİ PLANLIYORUZ' Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin kapanması nedeniyle D-100 kara yolunda araç yoğunluğunun yaşandığına dikkat çekerek, açıklamalarına şöyle devam etti: "Çalışmalarımız nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Abant ve Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafiği geçici olarak D-100 devlet yoluna aktardık. Dolayısıyla D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun seyrediyor. Bildiğiniz üzere maalesef son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalıyoruz. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. Hatırlarsanız geçen yıl temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini, Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere daha radikal kararlar alarak yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için önlemlerimizi arttıracağız demiştik. Bolu Dağı Tüneli'ndeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpün tünel portalının 90 metre ve şu anda çalışmaları devam eden İstanbul yönündeki tünel portalının 67 metre uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyoruz. Çok kısa bir süre sonra, Eylül ayının 19'unda bitmesini planlıyoruz."