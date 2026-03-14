Bolu'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı

Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de Şehitler Mezarlığı'nda yer alan Bolu Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.



Şehitlikte çevre düzenlemesi ve temizlik yapan ekipler, mezarlardaki kuru ot ve yaprakları topladı.



Mezar taşlarının üzerindeki tozları süpüren ekipler, çiçeklerin bakımını da yaparak kabirlere su döktü.



Temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının il genelindeki tüm şehit mezarlarında yapılacağı belirtildi.

