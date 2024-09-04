Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Öğretim görevlisi, boş vakitlerinde nalbantlık yapıyor: 50-60 bin lira getirisi oluyor

        KARABÜK Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Yeşilçay (38), boş zamanlarında nalbantlık yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretim görevlisi, boş vakitlerinde nalbantlık yapıyor: 50-60 bin lira getirisi oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Yeşilçay (38), boş zamanlarında nalbantlık yapıyor. Yeşilçay; Bolu, Karabük, Düzce, Kastamonu ile İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bilecik’te at nalı çakıyor. Eski popülerliğini kaybeden nalbantlık mesleğini gençlere aşılamaya çalıştığını belirten Yeşilçay, “Aylık 100 bin liradan fazla kazanan nalbantlarımız var. Ben şu an kamuda olduğum için çok fazla dışarı çıkamıyorum ama ona rağmen aylık 50-60 bin lira gibi çok rahat bir getirisi oluyor” dedi.

        Ulaşımın atlarla sağlandığı dönemlerin en popüler mesleklerinden olan nalbantlık, unutulmaya yüz tuttu. Günümüzde az sayıda usta, nalbantlığı sürdürmeye devam ediyor. Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Yeşilçay, boş zamanlarında nalbantlık yapıyor. 15 senedir akademisyenliğin yanı sıra nalbantlık mesleğini de sürdüren Yeşilçay; Bolu, Karabük, Düzce, Kastamonu ile İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bilecik’te at nalı çakıyor. Özellikle binicilik kulüpleri ve at çiftliklerinde nal çakan Yeşilçay, aynı zamanda çırak da yetiştiriyor.

        ‘NALBANT OLARAK YETİŞTİRİYORUZ’

        Üniversitede ders veren Yeşilçay, gençleri nalbantlığa yönlendirdiklerini belirterek, “Hevesli olan arkadaşlarımız, antrenörlük okumaya geliyorlar ama merakı olan, geçmişte biraz çiftçilik yapmış arkadaşlar nalbantlığa yönelebiliyor. Nalbant olarak yetiştiriyoruz” diye konuştu.

        ‘BATI KARADENİZ’İN, HEMEN HEMEN TAMAMI BENDE’

        Zaman zaman Batı Karadeniz bölgesindeki illerin neredeyse tamamına at nalı çakmak için gittiğini söyleyen Özkan Yeşilçay, “Şu an Batı Karadeniz bölgesinin, hemen hemen tamamı bende. Profesyonel olarak yapan benden başkası yok. Genelde Safranbolu, Karabük, Bolu, Düzce, İstanbul’a kadar gidebiliyorum. Ankara ve Eskişehir’e falan da gidebiliyorum. Eskişehir’e gittiğim zaman da işte Bozüyük, Bilecek taraflılarına da elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Orada da zaten benim okullu arkadaşlarım var, Eskişehir’de ve Bilecik’te. Elimizden geldiğince orada birbirimizi yönlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘ÇOK BÜYÜK BİR BEDEN GÜCÜ İSTİYOR’

        Mesleğin zorluklarını anlatan Yeşilçay, “Şu an yaz döneminde mesleğin en büyük zorlukları sinek. İnanılmaz derecede atları rahatsız ediyor, bizi çok huzursuz hale getiriyor. Atlar durmadığı için bizi de rahatsız ediyor. Biz de istediğimiz gibi çalışamıyoruz. Ama atlar doğası gereği, ürkek bir canlı olduğu için, doğada av hayvanı olduğu için biraz ehlileştirilmesi gerekiyor. Çok büyük bir beden gücü istiyor gerçekten. Çünkü atın ön ayağını bacaklarımızın arasına, arka ayağını da kucağımıza alarak çalışıyoruz biz. Eski usul çalışmıyoruz. Eskiden bir kişi ayak tutarken, usta karşıdan çalışıyordu. Şu an biz kendimiz tutup, kendimiz çalışıyoruz. Ondan dolayı büyük bir beden gücü istiyor gerçekten. Bel ve ayaklara inanılmaz bir yük biniyor” dedi.

        ‘İYİ DURUMDA, GİDEREK DE GELİŞİYOR’

        Nalbantlığın unutulmaya yüz tuttuğunu ancak son yıllarda gelişim gösterdiğini belirten Yeşilçay, “Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin en önde gelenlerinden biri. Yeni yeni şu an gelişimde. Avrupa’yla kıyaslamayalım bence. Avrupa’yla kıyaslarsak çok gerideyiz. Ama atçılık Türkiye’de yarışçılıktan dolayı çok iyi seviyede. Yarıştan çıkan atlarımız da zaten binicilik kulüplerinde kullanılıyor. Şu an iyi durumda, giderek de gelişiyor. Eskiden ulaşım için kullanıyorlardı, şu an keyif için, binmek için ve zevk almak için kullanıyor” diye konuştu.

        ‘100 BİN LİRADAN FAZLA KAZANAN NALBANTLARIMIZ VAR’

        Profesyonel nalbantların aylık 100 bin liranın üzerinde kazanabileceğini söyleyen Özkan Yeşilçay, “Nalbantlığı gerçekten profesyonel bir seviyede, güzel olarak yapabilirseniz, Türkiye’de kendinizi kabul ettirirseniz çok güzel gelirleri var. Aylık 100 bin liradan fazla kazanan nalbantlarımız var. Ben şu an kamuda olduğum için çok fazla dışarı çıkamıyorum ama ona rağmen aylık 50-60 bin lira gibi çok rahat bir getirisi oluyor. Masraflarımızı çıkardığımız zaman. Çünkü malzemelerimiziz genelde yurt dışından geliyor. Şu an nallarımız yeni yeni, son 2 yıldır Türkiye’de üretilmeye başladı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!

        Benzer Haberler

        Mengen'de çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü
        Mengen'de çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü
        Bolu'da "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı" yapıldı
        Bolu'da "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı" yapıldı
        AK Parti Bolu İl Başkanı Güner, kongre sürecine ilişkin açıklama yaptı
        AK Parti Bolu İl Başkanı Güner, kongre sürecine ilişkin açıklama yaptı
        Kız çocuklarının eğitimi için Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırm...
        Kız çocuklarının eğitimi için Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırm...
        Doğayı kirletmeye devam eden beyaz et firmasına 3'üncü kez para cezası
        Doğayı kirletmeye devam eden beyaz et firmasına 3'üncü kez para cezası
        Başkan Özcan'dan Abant'a Düzce'den yol açma çalışmalarına tepki
        Başkan Özcan'dan Abant'a Düzce'den yol açma çalışmalarına tepki