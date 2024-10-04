Kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesi D-100 kara yolu otoyol bağlantı kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Furkan Aydemir idaresindeki 14 ACV 384 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Mehmet Ertürk yönetimindeki 43 PA 246 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Mehmet Ertürk, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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