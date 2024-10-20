Bolu'da motosikletlilerden 'Yenidoğan Çetesi' protestosu

BOLU’da bir araya gelen yüzlerce motosikletli, konvoy yaparak kadın cinayetleri, hayvan ölümleri ve 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’ni protesto etti.

Bolu Motor Kulübü üyesi yüzlerce motosikletli, kadın cinayetleri, hayvan ölümleri ve 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’ni protesto etmek için akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi’nde bir araya geldi. Motosikletliler, polis eşliğinde, konvoy halinde yola çıkarak cadde ve sokaklarda kornalar çalıp, Karaçayır Mahallesi’ne kadar ilerledi. Karaçayır Mahallesi’ndeki pazar yerine gelen grup, burada ‘Not düşün tarihe, bebek katilleri 19 hastane ile anlaşıp günde 8 bin TL kazanmak için 12 bebeği öldürdü’, ‘Öfkeni diri, başını dik tut’, ‘Adaletin sessizliği suçluların cesaretidir’ yazılı dövizler taşıyıp slogan attı. Motosikletliler, daha sonra basın açıklaması yaptı.