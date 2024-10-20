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        Bolu'da motosikletlilerden 'Yenidoğan Çetesi' protestosu

        BOLU'da bir araya gelen yüzlerce motosikletli, konvoy yaparak kadın cinayetleri, hayvan ölümleri ve 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi'ni protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 20:15 Güncelleme: 20.10.2024 - 20:20
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        Bolu'da motosikletlilerden 'Yenidoğan Çetesi' protestosu
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        BOLU’da bir araya gelen yüzlerce motosikletli, konvoy yaparak kadın cinayetleri, hayvan ölümleri ve 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’ni protesto etti.

        Bolu Motor Kulübü üyesi yüzlerce motosikletli, kadın cinayetleri, hayvan ölümleri ve 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’ni protesto etmek için akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi’nde bir araya geldi. Motosikletliler, polis eşliğinde, konvoy halinde yola çıkarak cadde ve sokaklarda kornalar çalıp, Karaçayır Mahallesi’ne kadar ilerledi. Karaçayır Mahallesi’ndeki pazar yerine gelen grup, burada ‘Not düşün tarihe, bebek katilleri 19 hastane ile anlaşıp günde 8 bin TL kazanmak için 12 bebeği öldürdü’, ‘Öfkeni diri, başını dik tut’, ‘Adaletin sessizliği suçluların cesaretidir’ yazılı dövizler taşıyıp slogan attı. Motosikletliler, daha sonra basın açıklaması yaptı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Esmanur Özcan, “Bu insanlık dışı olayların sorumluları bir an önce en ağır cezalarla yargılanmalı. Kadın cinayetlerine karşıysa daha caydırıcı önlemler alınmalı ve kadınların güvenliğini teminat altına alacak politikalar uygulanmalıdır. Bu katliamların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bebeklerimizin ve kadınlarımızın güvenliği için yetkililerden acil eylem planı beklemekteyiz” dedi. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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