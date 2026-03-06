Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

        Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

        Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.


        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, merkeze yakın ormanlık alanlarda ise havanın ısınmasıyla çiçekler açtı.

        Yedigöller Milli Parkı bölgesinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü görülürken, kent merkezine yakın bölgelerde açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.


        Karla kaplı yüksek kesimlerde kış mevsimi, diğer alanlarda ise ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bolu'da lise öğrencileri uçak kanatlarındaki titreşimden elektrik üreten si...
        Bolu'da lise öğrencileri uçak kanatlarındaki titreşimden elektrik üreten si...
        Bolu'da av sezonu sona erdi
        Bolu'da av sezonu sona erdi
        Bolu'da hayırsever iş insanı İzzet Baysal vefatının 26. yılında anıldı
        Bolu'da hayırsever iş insanı İzzet Baysal vefatının 26. yılında anıldı
        'Bolu'nun Babası' İzzet Baysal vefatının 26'ncı yılında dualarla anıldı
        'Bolu'nun Babası' İzzet Baysal vefatının 26'ncı yılında dualarla anıldı
        Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi 90'a ulaştı
        Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi 90'a ulaştı
        Bolu'da İzzet Baysal Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi
        Bolu'da İzzet Baysal Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi