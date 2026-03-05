Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da İzzet Baysal Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi

        Bolu İzzet Baysal Vakfı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da İzzet Baysal Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi

        Bolu İzzet Baysal Vakfı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen iftara, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkan Vekili Ömer Polat, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, il protokolü ve vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Programda konuşan Vali Aydın, insanı merkeze alan vakıf kültürünün toplumsal dayanışmanın en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirtti.

        Merhum İzzet Baysal'ın eğitimden sağlığa uzanan hizmet vizyonunun Bolu'nun yarınlarına ışık tutmaya devam ettiğini ifade eden Vali Aydın, bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?

        Benzer Haberler

        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 90'a ulaştı
        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 90'a ulaştı
        Alperen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı: Ölüm nedeni 'doğrudan dar...
        Alperen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı: Ölüm nedeni 'doğrudan dar...
        15 yaşındaki Alperen'in ölümüne boynuna atılan yumruk sebep olmuş
        15 yaşındaki Alperen'in ölümüne boynuna atılan yumruk sebep olmuş
        Bolu'da jandarma ve polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi
        Bolu'da jandarma ve polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi
        Karla kaplı ormanda karaca görüntülendi
        Karla kaplı ormanda karaca görüntülendi
        Gerede'de 2025'te 60, 2026'nın ilk aylarında 12 şüpheli yakalandı
        Gerede'de 2025'te 60, 2026'nın ilk aylarında 12 şüpheli yakalandı