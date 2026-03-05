Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 90'a ulaştı

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 90'a yükseldi. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan barajı besleyen derelerin debileri, eriyen kar ve zaman zaman etkili olan sağanak sonucu arttı. Derelerin ulaştığı havzadaki Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükselerek yüzde 90'a çıktı. Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajdaki doluluğun nisanda yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

