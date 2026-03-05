Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da hayırsever iş insanı İzzet Baysal vefatının 26. yılında anıldı

        Bolu'ya sağlık ve eğitim alanında birçok eser kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, vefatının 26. yılında anıt mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Bolu'da hayırsever iş insanı İzzet Baysal vefatının 26. yılında anıldı

        Bolu'ya sağlık ve eğitim alanında birçok eser kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, vefatının 26. yılında anıt mezarı başında anıldı.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsündeki anıt mezarın önünde düzenlenen programa, Vali Abdulaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Belediye Başkan Vekili Ömer Polat, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Aydın, törende yaptığı konuşmada, merhum İzzet Baysal'ın yalnızca inşa ettiği eserlerle değil, ortaya koyduğu vizyon ve insanı merkeze alan anlayışıyla da örnek şahsiyet olduğunu söyledi.

        Baysal'ın, kazancını şahsi bir birikim için değil, memleketine, gençlerine ve ülkesinin istikbaline emanet edilmiş bir sorumluluk olarak gördüğüne işaret eden Aydın, "Eğitime yaptığı yatırımlarla binlerce gencimizin hayatına dokunmuş, sağlık alanındaki katkılarıyla sayısız insanımıza umut olmuştur. Bolu'ya ve ülkemize kazandırdıkları yalnızca taş ve betondan ibaret yapılar değil, aynı zamanda gönüllerde yükselen bir medeniyet tasavvurunun tezahürüdür." diye konuştu.

        Aydın, Baysal'ın nesilden nesle aktarılacak iyilik mirası bıraktığına değinerek, şöyle devam etti:

        "Şüphesiz ki bizlere bıraktığı en kıymetli miraslardan biri de yaşattığı vakıf kültürüdür. Bu emaneti aynı hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle sürdüren İzzet Baysal Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Baysal ve vakfın yönetim kurulu üyelerine, tüm Bolulular adına şükranlarımı ifade ediyorum. Divan şairi Baki'nin ifade ettiği üzere, 'Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş.' İşte o hoş seda bugün Bolu'nun her köşesinde ilimle, irfanla ve vefa duygusuyla yankılanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle merhum İzzet Baysal'ı rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

        Rektör Yiğit de topluma hizmeti millet meselesi olarak gören büyük bir değeri anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "İzzet Baysal yalnızca bir sanayici değil, hayatını eğitime, insana ve toplumsal gelişime adamış örnek bir hayırseverdir. Hayatı boyunca kazandıklarını toplumla paylaşmayı sorumluluk olarak kabul etmiştir. Onun anlayışında, gerçek zenginlik yapılan binalar değil, o binalarda gelişen gençler ve insanlığa sunulan hizmetlerdir. Eğitimin bir ülkenin geleceğini inşa eden en güçlü unsur olduğuna yürekten inanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Baysal'ın, eğitimin her kademesinde çok sayıda kurumun hayata geçirilmesine öncülük ettiğini anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

        "Ancak onun katkısı yalnızca duvarlar ya da tabelalarla sınırlı değildir. Asıl hedefi, düşünen, üreten, ahlaklı ve topluma faydalı bireyler yetişmesine imkan sağlamaktır. Biz de üniversite olarak merhum İzzet Baysal'ın bu anlayışını benimseyerek çalışıyoruz. Yaptığı her okul, hastane ve sosyal tesis, bir binadan çok daha fazlasını temsil eder. Bu yapılar gençlerin hayallerine tutunduğu, kendini keşfettiği ve geleceğini şekillendirdiği mekanlardır. Bize bıraktığı en kıymetli miras, paylaşmanın ve topluma hizmet etmenin erdemidir."

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Anmaya katılanlar, ellerindeki kırmızı ve beyaz karanfilleri İzzet Baysal'ın anıt mezarına bıraktı.

