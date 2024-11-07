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        Köpek kulübelerini ateşe verip, kendisine tepki gösterene bıçak çeken şüpheli serbest

        BOLU'da, başkasına ait araziye konulan 3 köpek kulübesini ateşe verip, ardından kendisine tepki gösteren E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:05
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        Köpek kulübelerini ateşe verip, kendisine tepki gösterene bıçak çeken şüpheli serbest
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        BOLU’da, başkasına ait araziye konulan 3 köpek kulübesini ateşe verip, ardından kendisine tepki gösteren E.A.’ya (60) bıçak çeken İbrahim U. (72), emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Olay, salı günü Alpağut Mahallesi 210 Sokak’ta meydana geldi. Mahalleli, boş arazinin sahibinden izin alarak sokak köpeklerinin kışın üşümemesi için 3 köpek kulübesi yaptı. Arazinin yanındaki boş arazinin sahibi İbrahim U. ise kulübeleri ateşe verdi. Durumu fark eden E.A., yangını söndürüp, İbrahim U.’ya tepki gösterdi. Bunun üzerine İbrahim U., E.A.’ya bıçak çekti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden E.A., polis merkezine giderek İbrahim U.’dan da şikayetçi oldu. Şikayet sonrası emniyete çağrılan İbrahim U., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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