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        Boluspor – MKE Ankaragücü: 2-3

        STAT:AtatürkHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter BOLUSPOR: Çağlar, Oluare, Fethi, Onur, Ali, Berk(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:15
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        Boluspor – MKE Ankaragücü: 2-3
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter

        BOLUSPOR: Çağlar, Oluare, Fethi, Onur, Ali, Berk(Dk.89 İsgandarli), Avramovski, Oğuz Kağan, Jefferson(Dk.81 İlhami) , Hüsamettin(Dk.81 Babacar), Mukairu(Dk.89 Anıl)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç, Osman, Mahmut, Kitsiou(Dk.90+5 Hayrullah), Schulz(Dk.85 Alper), Tolga, Cem Tuna(Dk.85 Mesut), Kevin Varga(Dk.85 Rotariu), Ali Kaan, Erkan, Cephas(Dk.85 Bajic)

        SARI KART: Cephas, Mahmut (MKE Ankaragücü)

        GOLLER: Dk:3 Kevin Varga, Dk.27 Cephas, Dk. 90+3 Rotariu (Ankaragücü) Dk.34 Hüsamettin Dk.52 Jefferson (Boluspor)

        1'inci ligin 15’inci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Boluspor’u 3-2 yendi.

        3’üncü dakikada orta saha önünde topla buluşarak ilerleyen Kevin Varga’nın çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1

        27’inci dakikada orta sahadan atılan pasta topu önünde bulan Cephas, kırmızı beyazlı iki oyuncunun arasından çektiği şutla takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

        34’üncü dakikada Berk’in sağ kanattan kale önüne attığı pasta Hüsamettin topu ağlara gönderdi: 1-2

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.

        50’inci dakikada Schulz’un topun koluna değmesi üzerine hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Jefferson kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-2

        81’inci dakikada topla ilerleyerek kaleciyle karşı karşıya kalan Babacar’ın şutu az farkla dışarı çıktı.

        90+3’üncü dakikada Rotariu’nun ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti: 2-3

        Karşılaşma MKE Ankaragücü’nün 3-2’lik galibiyeti ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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