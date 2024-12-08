Boluspor – MKE Ankaragücü: 2-3
STAT:AtatürkHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter BOLUSPOR: Çağlar, Oluare, Fethi, Onur, Ali, Berk(Dk.
STAT:Atatürk
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter
BOLUSPOR: Çağlar, Oluare, Fethi, Onur, Ali, Berk(Dk.89 İsgandarli), Avramovski, Oğuz Kağan, Jefferson(Dk.81 İlhami) , Hüsamettin(Dk.81 Babacar), Mukairu(Dk.89 Anıl)
MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç, Osman, Mahmut, Kitsiou(Dk.90+5 Hayrullah), Schulz(Dk.85 Alper), Tolga, Cem Tuna(Dk.85 Mesut), Kevin Varga(Dk.85 Rotariu), Ali Kaan, Erkan, Cephas(Dk.85 Bajic)
SARI KART: Cephas, Mahmut (MKE Ankaragücü)
GOLLER: Dk:3 Kevin Varga, Dk.27 Cephas, Dk. 90+3 Rotariu (Ankaragücü) Dk.34 Hüsamettin Dk.52 Jefferson (Boluspor)
1'inci ligin 15’inci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Boluspor’u 3-2 yendi.
3’üncü dakikada orta saha önünde topla buluşarak ilerleyen Kevin Varga’nın çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1
27’inci dakikada orta sahadan atılan pasta topu önünde bulan Cephas, kırmızı beyazlı iki oyuncunun arasından çektiği şutla takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
34’üncü dakikada Berk’in sağ kanattan kale önüne attığı pasta Hüsamettin topu ağlara gönderdi: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.
50’inci dakikada Schulz’un topun koluna değmesi üzerine hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Jefferson kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-2
81’inci dakikada topla ilerleyerek kaleciyle karşı karşıya kalan Babacar’ın şutu az farkla dışarı çıktı.
90+3’üncü dakikada Rotariu’nun ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti: 2-3
Karşılaşma MKE Ankaragücü’nün 3-2’lik galibiyeti ile sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.