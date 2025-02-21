Bolu'da hafif kar yağışı (5)

BOLU’DAKURSLARA 2 GÜN ARA

Bolu’da etkili olan kar nedeniyle hafta sonu yapılacak kurslara 2 gün ara verildi. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri ilimiz genelinde; Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir” denildi.