Bolu'da hafif kar yağışı (5)
BOLU'DAKURSLARA 2 GÜN ARABolu'da etkili olan kar nedeniyle hafta sonu yapılacak kurslara 2 gün ara verildi.
BOLU’DAKURSLARA 2 GÜN ARA
Bolu’da etkili olan kar nedeniyle hafta sonu yapılacak kurslara 2 gün ara verildi. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri ilimiz genelinde; Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir” denildi.
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