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        Gölde Türk bayrağı açıp, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar

        BOLU Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünde, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göle girip Türk bayrağı ve 'Jandarmamızın 186'ncı Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:00
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        Gölde Türk bayrağı açıp, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
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        BOLU Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186’ncı yıl dönümünde, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göle girip Türk bayrağı ve 'Jandarmamızın 186’ncı Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart açtı.

        Kentte jandarmanın kuruluşunun 186’ncı yıl dönümü kutlandı. Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, teşkilatın yeni yaşını, Gölcük Tabiat Parkı’nda gerçekleştirdiği çalışmayla kutladı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma personeli, özel kıyafetlerini giyip, botla göle açıldı. Gölün simgesi olan nilüfer çiçeklerinin arasında ‘Jandarmamızın 186’ncı Yılı Kutlu Olsun’ yazılı pankart ve gölün üzerinde Türk bayrağı açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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