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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (7)

        DURUŞMAYAARA VERİLDİBolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının duruşmasına salondaki elektrik arızası nedeniyle 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:02 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:02
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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (7)
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        DURUŞMAYAARA VERİLDİ

        Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının duruşmasına salondaki elektrik arızası nedeniyle 13.45'e kadar ara verildi. Duruşmaya katılanlar hava almak için dışarıya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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