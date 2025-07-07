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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (16)

        'SUÇTANKURTULMAK İÇİN İFTİRA ATIYORLAR'Grand Kartal Otel'in sahiplerinin diğer oteli olan Gazelle Resort Otel'in elektrik teknisyeni tutuklu sanık Tahsin Pekcan duruşmada savunmasını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:49
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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (16)
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        'SUÇTANKURTULMAK İÇİN İFTİRA ATIYORLAR'

        Grand Kartal Otel’in sahiplerinin diğer oteli olan Gazelle Resort Otel’in elektrik teknisyeni tutuklu sanık Tahsin Pekcan duruşmada savunmasını yaptı. Pekcan, “Yakınlarını kaybedenlerle aynı acıyı paylaşıyorum. Grand Kartal ve Kartal Otel’den Bayram Ü. ve Hüseyin Özer sorumluydu” dedi.

        Soruşturma aşamasındaki ifadesinde geçmiş yıllarda yangın sisteminin kontrolünü ‘Hüseyin Özer ile yaptık’ dediği hatırlatılan Tahsin Pekcan şöyle devam etti:

        “Bu rutin bir kontrol gibi değildi. Otelde tadilat yapılmıştı. Bir cihazın çalışıp çalışmadığına baktık. Bana onunla git bak dediler diye gidip baktım. Otelin sahipleri Ceyda ve Elif hanımlardan otellere ilişkin talimat almadım. Ben Gazelle Otel’de çalışıyordum. Yangında Grand Kartal'da değildim. Elektrikli mutfak aletlerinin bakım, servis çağırma gibi yetkilerinin kimde olduğunu bilmiyorum. Grand Kartal ekibinin başında Hüseyin Özer vardı. Yangın, kontrol paneli resepsiyonun arkasında bir oda var, oradadır. Bildiğim kadarıyla odalarda ufak bir tadilat yapıldı ne yapıldığını bilmiyorum. Tadilatı taşeron firma yaptı. Yağmurlama sistemi yok diye biliyorum. Hüseyin Özer'in benim ekip şefi olduğumu söylemesi suçtan kurtulmak için attığı iftiradır. İkimizde aynı seviyedeyiz, ben Gazelle’de teknik ekip şefiyim. Benim şef olarak kimin çalışacağına karar verme, imza atma gibi yetkim yoktur. Gazelle Otel’in Müdürü Ahmet Bey, benim personel yönlendirilmesiyle benim bir ilgim yoktur demiştir. Bir yönetici Gazelle’de varken benim bir karar vermem mümkün değildir. Kendi beyanını kendi çürütmüştür. 1 yılda sadece 2 kez çıktığım bir otelin yangın sisteminin ne kadar arıza verip vermediğini bilmem mümkün değildir. Hangi firmayla ne şekilde anlaşılacağına Kadir Bey karar verir. Elektrik sorumlusu olan herkes üstündeki suçu atmaya çalışmaktadır. Atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum.”

        Ali Sencer Arslan/BOLU,

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