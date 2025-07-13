Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 7'nci gün (4)

'KIZIMINİS KOKAN AYAKKABILARINI KOKLUYORUM'

Otel yangını faciasında yakınlarını kaybedenler duruşma salonunda olay sonrasında yaşadıkları acılarını anlatmaya devam ediyor. Müştekiler, yaşadıklarını anlatırken, hem mağdurların yakınları hem de müştekiler gözyaşlarına boğuldu. Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ile kızı Lalin Doğan’ı kaybeden Rıfat Doğan, zihninden gitmemesi için kızının odadan çıkan ayakkabılarını sabah uyandığında ve gece uyuduğunda is kokusunu unutmamak için kokladığını belirterek, “Buz gibi toprağa koyduk onları. Sabahları ayağı üşümesin diye fırında ayakkabısını ısıtıp öyle giydirirdim. Soyumuzu kuruttular. Ölümden korkmuyoruz onlara kavuşacağımız için bize hediye bile olabilir. Bekir Hacıbekiroğlu, bizi tehdit ediyordu ama biz ölümden korkmuyoruz. Şurada gördüğümüz liyakatsiz insanların, dişini geçirebileceği eğitimsiz insanları çalıştırmasından dolayı bu olay meydana geldi. Yangın gecesinde eşim ve Emine Ergül otelde oturmuş kahve içmiş. Eğer iyi niyetli olsalardı telefonla arayıp uyandırırlardı. Benim eşim de en azından olsa bulunduğu katı kurtarırdı. Bu ailenin Ahmet Demir, maymuncuğudur her kapıyı açar. Bütün Bolu da bunu bilir. Emine Ergül o ailedeki en güçlü karakterdir. Babasından aldığı güçle, Halit Ergül’ün ve tüm şirketlerin beynidir. Kızları da değerlidir, aslında işletmelerin tüm dekorasyon malzemelerin siparişlerine kadar karar verirler" diye konuştu.

'2 AYDIR SİZİN YÜZÜNÜZDEN KANSERLE BOĞUŞUYORUM'

Eşini ve kızını kaybettikten sonra kanser hastalığına yakalandığını anlatan Doğan, 6 gündür mahkemede yaşananları film gibi seyrettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Hollywood gibi bir yapım planlamışlar ama komedi ortaya çıkmış. Yönetim kurulu üyeleri şanslı, ömür boyunca sadece görüş günlerinde çocuklarının büyüdüğünü görecekler. Bizim öyle bir şansımız yok, bazı ailelerin soyunu kuruttular. Bu katliam 78 kişiyle sınırlı kalmadı, o günden bugüne acıya dayanamayan 3 babayı kaybettik. Bu acı benden de kanser olarak çıktı. 2 aydır sizin yüzünüzden kanserle boğuşuyorum. Bizim başka yapacak bir işimiz yok. Hayatımızın sonuna kadar bu davanın peşindeyiz. Buradan ne karar çıkarsa çıksın emsal karar olacağını biliyorum."

Doğan, ayrıca tutuklu olan otelin sahibi Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun eşi olan Bekir Hacıbekiroğlu’nun mahkeme salonunda kendisini tehdit ettiğini açıklayarak, “Bizim ve 78 kişinin ailesinin başına bir şey gelirse Hacıbekiroğlu’ndan bilinmesini şerh düşürülmesini istiyorum" dedi.