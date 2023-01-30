Temizlik işçisi ATM'de bulduğu parayı bankaya teslim etti

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BOLU (AA) - Bolu Belediyesi'nde görevli bir temizlik işçisi, ATM'de bulduğu 1000 lirayı sahibine ulaştırılmak üzere bankaya teslim etti.

Para yatırmak için Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak üzerindeki bir bankaya giden Beradiye Şimşek, ATM haznesinde para unutulduğunu gördü.



Şimşek, parayı alarak yetkililere teslim etti.

Yapılan inceleme sonucu para sahibine teslim edildi.

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