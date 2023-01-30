Göynük Müftüsü Aksu görevine başladı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesine atanan müftü Erhan Aksu göreve başladı.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, 2020'den itibaren Kütahya Çavdarhisar ilçe müftülüğü yapan Aksu'nun Göynük'e atandığı anımsatıldı.



Açıklamada, kente gelen Aksu'nun görevine başladığı belirtildi.

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