Yeniçağa'da "Gençliğe Değer Ara Dönem Eğitim Kampı" yapıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Gençliğe Değer Ara Dönem Eğitim Kampımı" yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlik çalışmaları kapsamında Yeniçağa Müftülüğünce yarıyıl tatilinde üç günlük eğitim kampı düzenlendi. Ekrem Doğanay Yatılı Kuran Kursu'ndami kampa 35 genç katıldı.

Ok atıcılığı, havalı tüfek atıcılığı, matrak oyunu, çadır kurma kaldırma, sinema etkinliği, Regaip Kandil programı, dersler ve sohbet programları gibi birçok etkinliğin yer aldığı kamp, Yeniçağ Kaymakamı Bilal Çelik'in katılımı ile tamamlandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.