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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        Türkiye'nin en önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:49
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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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        Türkiye'nin en önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde görüş mesafesi azaldı.

        Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Sis, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de etkili oldu.

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