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        Bolu'da bantlanmış poşet içinde köpek ölüsü bulundu

        Bolu'da ormanlık alanda bantlanmış poşet içinden köpek ölüsü çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:49 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:49
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        Bolu'da bantlanmış poşet içinde köpek ölüsü bulundu
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        Bolu'da ormanlık alanda bantlanmış poşet içinden köpek ölüsü çıktı.

        Gölköy mesire alanına gelenler, koli bandıyla sarılı siyah poşetten gelen koku üzerine polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, poşeti açtı.

        Poşetin içinden köpek ölüsü çıktı.

        Köpek ölüsü, otopsi yapılmak üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürülerken, olayı gerçekleştiren kişi ya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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