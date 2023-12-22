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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:20 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:34
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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

        Aramada, 31 parça halinde 38,45 gram afyon sakızı ile 7 parça halinde 44,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.R ve A.M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden, R.R.'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, A.M.T., ise "uyuşturucu madde ticareti" suçlaması ile çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ​​​​​​​cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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