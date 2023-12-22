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        Bolu'da 2 sanığa kripto para dolandırıcılığından 4 yıl ikişer ay hapis cezası

        Bolu'da sosyal medya üzerinden kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanan 2 sanık, 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:27
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        Bolu'da 2 sanığa kripto para dolandırıcılığından 4 yıl ikişer ay hapis cezası
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        Bolu'da sosyal medya üzerinden kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanan 2 sanık, 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.C. ve Y.S. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur İ.İ. ile taraf avukatları salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen İ.İ. sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıklar S.C. ve Y.S. benden bin lira para aldılar ve 57 bin lira kazandığımı söylediler. Kazandığım parayı alabilmem için dosya masrafları olarak kendilerine 7 bin 764 lira yatırmam gerektiğini söylediler. Ben de istedikleri gibi parayı yatırdım. Ancak sonrasında bana ödeme yapmadılar." diye konuştu.

        Son sözleri sorulan sanıklar S.C. ve Y.S. ise haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl ikişer ay hapisle cezalandırmasına karar verdi.

        Heyet, ayrıca sanıkların her birine 18 bin 260 lira adli para cezası verilmesine de hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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