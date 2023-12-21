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        Bolu'da evinde fenalaşan kadına sağlık ekipleri çilingir yardımıyla ulaştı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde evinde kanepe ile duvar arasında sıkışarak baygınlık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:23
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        Bolu'da evinde fenalaşan kadına sağlık ekipleri çilingir yardımıyla ulaştı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde evinde kanepe ile duvar arasında sıkışarak baygınlık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

        Orta Mahalle Darende Sokak'ta yalnız yaşayan 65 yaşındaki H.B. evinde düşerek duvar ile kanepe arasında sıkıştı.

        Baygınlık geçiren ve bir süre sonra kendine gelen yaşlı kadın, kendini iyi hissetmemesi üzerine şehir dışındaki kızını arayarak yardım istedi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çilingir yardımıyla H.B'nin evine girdi.

        Yapılan kontrollerin ardından H.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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