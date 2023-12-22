Alkol alırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis

BOLU´da evde birlikte alkol aldığı arkadaşı Önder Y.'yi çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak yaralayan Hazar Hemiş (33) `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hazar Hemiş, evinde arkadaşı Önder Y. ile buluşup alkol aldı. Bu sırada 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hemiş, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Önder Y.´yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından Hemiş, polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Önder Y., de tedavisi sonrası taburcu oldu.

7 aydır `Kasten öldürmeye teşebbüs´ ve `Hakaret´ suçlarından tutuklu yargılanan Hazar Hemiş, Bolu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın `Hakaret´ suçundan beraatine, `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.