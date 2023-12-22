Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Alkol alırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis

        BOLU´da evde birlikte alkol aldığı arkadaşı Önder Y.'yi çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak yaralayan Hazar Hemiş (33) `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkol alırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU´da evde birlikte alkol aldığı arkadaşı Önder Y.'yi çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak yaralayan Hazar Hemiş (33) `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hazar Hemiş, evinde arkadaşı Önder Y. ile buluşup alkol aldı. Bu sırada 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hemiş, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Önder Y.´yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından Hemiş, polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Önder Y., de tedavisi sonrası taburcu oldu.

        7 aydır `Kasten öldürmeye teşebbüs´ ve `Hakaret´ suçlarından tutuklu yargılanan Hazar Hemiş, Bolu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın `Hakaret´ suçundan beraatine, `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Bolu'da arkadaşını bıçakla yaralamaktan yargılanan sanık 12 yıl hapis cezas...
        Bolu'da arkadaşını bıçakla yaralamaktan yargılanan sanık 12 yıl hapis cezas...
        Seben Kaymakamı Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti
        Seben Kaymakamı Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti
        Yeniçağa'da "100'üncü Yılın Şiirleri" dinletisi düzenlendi
        Yeniçağa'da "100'üncü Yılın Şiirleri" dinletisi düzenlendi
        Bolu'da evinde fenalaşan kadına sağlık ekipleri çilingir yardımıyla ulaştı
        Bolu'da evinde fenalaşan kadına sağlık ekipleri çilingir yardımıyla ulaştı
        Boluspor-Manisa FK maçının ardından
        Boluspor-Manisa FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig