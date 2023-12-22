Yeniçağa'da "100'üncü Yılın Şiirleri" dinletisi düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100'üncü Yılın Şiirleri" dinletisi gerçekleştirildi.

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen şiir dinletisine, Kaymakam Mehmet Kaan Kini, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yazılan şiirler ile Cumhuriyet dönemi şairlerinin şiirlerini seslendirdi.