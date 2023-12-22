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        Seben Kaymakamı Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

        Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezinde açılan piyano kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:30
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        Seben Kaymakamı Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti
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        Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezinde açılan piyano kursunu ziyaret etti.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından çocukların kültürel ve sanatsal gelişimi için açılan piyana kursunda, 47 ilkokul öğrencisi eğitim görüyor.

        Kursiyerleri ziyaret eden Kaymakam Orhan, öğrencilere başarılar diledi.

        Daha sonra öğrenciler, öğrendikleri parçaları çaldı.

        Kaymakam Orhan'a ziyaretinde, İlçe Halk Eğitim Müdürü Gökhan Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhlis Evcimen de eşlik etti.

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