Bolu'da arkadaşını bıçakla yaralamaktan yargılanan sanık 12 yıl hapis cezası aldı

Bolu'da birlikte alkol aldığı arkadaşını tartışma sonucu bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.​​​​​​​

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.H. ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı son sözleri sorulan H.H. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Arkadaşı Ö.Y'nin de kendisine yumruk atarak küfür ettiğini ileri süren H.H. "Bu nedenle aramızda arbede yaşandı. Can havliyle bıçağı savurdum, kendimi korumaya çalıştım." dedi.

Mahkeme heyeti, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.​​​​​​​