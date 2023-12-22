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        Bolu'da arkadaşını bıçakla yaralamaktan yargılanan sanık 12 yıl hapis cezası aldı

        Bolu'da birlikte alkol aldığı arkadaşını tartışma sonucu bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:09
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        Bolu'da arkadaşını bıçakla yaralamaktan yargılanan sanık 12 yıl hapis cezası aldı
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        Bolu'da birlikte alkol aldığı arkadaşını tartışma sonucu bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.​​​​​​​

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.H. ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı son sözleri sorulan H.H. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Arkadaşı Ö.Y'nin de kendisine yumruk atarak küfür ettiğini ileri süren H.H. "Bu nedenle aramızda arbede yaşandı. Can havliyle bıçağı savurdum, kendimi korumaya çalıştım." dedi.

        Mahkeme heyeti, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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