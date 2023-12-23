Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi nöroloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanların telefonla geçirdiği sürenin uzadığını belirterek, "Buna nörolojik hastalık açısından baktığımız zaman özellikle epilepsiyi tetikleme açısından etkili olabilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi nöroloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanların telefonla geçirdiği sürenin uzadığını belirterek, "Buna nörolojik hastalık açısından baktığımız zaman özellikle epilepsiyi tetikleme açısından etkili olabilir." dedi.

        ​​​​​​​Ögün, AA muhabirine, uzun süre telefon, tablet ya da bilgisayar başında zaman geçirmenin hareketsiz kalmaya bağlı ciddi sağlık problemleri oluşturabileceğine işaret ederek, bu riskin özellikle oyun bağımlılığı olanlarda daha yüksek olduğunu söyledi.

        Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanların telefonla geçirdiği sürenin uzadığına dikkati çeken Ögün, "Buna nörolojik hastalık açısından baktığımız zaman özellikle epilepsiyi tetikleme açısından etkili olabilir. Epilepsisi olmayan birinde epilepsi ortaya çıkabilir mi, bu çok beklediğimiz bir şey değil." diye konuştu.

        Ögün, ekran bağımlılığının ruhsal sorunlara da neden olabileceğine işaret ederek, buna yönelik bağımlılık poliklinikleri içinde artık "İnternet Bağımlılığı Poliklinikleri"nin de bulunduğunu kaydetti.

        Çocuklarda ekran bağımlılığına karşı ebeveynlere uyarıda bulunan Ögün, "Benim yaş grubum, teknolojiyi yavaş yavaş gördü. Çocuklar ise teknolojinin içine doğdu. Çocuklarımızın bu cihazları kontrollü kullanmalarını sağlarsak onlar için de iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Kaliteli uyku için telefondan uzak uyumak gerekiyor"

        Doç. Dr. Ögün, en büyük sorunlardan birinin de cep telefonundan bir şeyler dinleyerek, izleyerek uyumak olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

        "Bu ciddi uyku problemlerine sebep oluyor. Bu uyku problemleri, gün içerisinde bizim için ciddi sorunlar oluşturuyor. Gece uykunuzu iyi almadıysanız gün içerisinde uyuklama hali, unutkanlıklar ve dikkat eksiklikleri olabiliyor. Dolayısıyla 'uyku hijyeni' dediğimiz, rahat ve uygun ortamda uyumanız gerekiyor. Karanlık ve sessiz bir oda, televizyon, telefondan uzak uyumak gerekiyor. Bunlar yokken çok daha iyi bir uyku çekebilirsiniz. Bunlar gün içerisindeki hayatınızı çok çok etkileyecek."

        İyi ve kaliteli bir uykunun aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarından da korunma sağladığına değinen Ögün, "Uykuyu bozması açısından yanınızda telefonla veya tabletle uyumak çok makul değil." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!

        Benzer Haberler

        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Bolu'da CİMER'in adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa 1 yıl 8 ay ha...
        Bolu'da CİMER'in adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa 1 yıl 8 ay ha...
        Bolu'da 2 sanığa kripto para dolandırıcılığından 4 yıl ikişer ay hapis ceza...
        Bolu'da 2 sanığa kripto para dolandırıcılığından 4 yıl ikişer ay hapis ceza...
        Alkol alırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis
        Alkol alırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis
        Bolu'da arkadaşını bıçakla yaralamaktan yargılanan sanık 12 yıl hapis cezas...
        Bolu'da arkadaşını bıçakla yaralamaktan yargılanan sanık 12 yıl hapis cezas...
        Seben Kaymakamı Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti
        Seben Kaymakamı Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti