Abant ve Gölcük'te yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor Yarıyıl tatilini geçirmek için Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih eden ziyaretçiler yoğunluğa neden oldu.

Yarıyıl tatilini geçirmek için Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih eden ziyaretçiler yoğunluğa neden oldu.

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestirde de tercih edilen tatil lokasyonları arasında yer alıyor.

Bölgede etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı parka gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, kartpostallık görüntüler eşliğinde hatıra fotoğrafı çekiliyor.

Çocuklarıyla parka gelen aileler, yamaçlardan kızak ve şambrelle kayarak keyifli vakit geçiriyor.

- Yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı da ziyaretçilerin akınına uğradı.

Abant'a araçlarıyla gelen vatandaşlar, milli parkın girişinde yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşturdu, girmeyi başarabilenler ise uzun süre park yeri aradı.

Parktaki göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çekilen tatilcilerden bazıları, piknik alanında mangal yaptı.