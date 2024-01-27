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        Bolu'da 72 yaşındaki tansiyon hastasına paletli ambulansla ulaşıldı

        Bolu'nun, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Gerede ilçesinde rahatsızlanan 72 yaşındaki vatandaş, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 27.01.2024 - 21:06
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        Bolu'da 72 yaşındaki tansiyon hastasına paletli ambulansla ulaşıldı
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        Bolu'nun, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Gerede ilçesinde rahatsızlanan 72 yaşındaki vatandaş, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rahatsızlanan tansiyon hastası vatandaşa paletli ambulansla müdahale edildiği belirtildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin, zorlu kış koşullarında gece gündüz sağlık nöbeti tuttuğu vurgulanan açıklamada, "Demircisopran köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası 72 yaşındaki vatandaşımıza, Gerede 2 Nolu İstasyonu ekibimiz paletli ambulansla ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, hastaya ilk müdahalenin yapıldığı ve hastaneye naklinin sağlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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