Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün de devam etti. Kar yağışı hafif şekilde etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.