Tanju Özcan'ın 'Dilber' paylaşımına tepki BOLUBelediye Başkanı Tanju Özcan, Kanal D´de yayınlanmaya başlayan 'İnci Taneleri' dizisindeki pavyon sahnesini paylaşıp, dizideki Dilber karakterini kastederek, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu´dan ev aldım. Türkiye´nin en güzel şehri Bolu´ya bekliyoruz" paylaşımı yaptı. Özcan, sosyal medyada tepkilere sebep olan paylaşımıyla ilgili, popüler olan bir sahne ile birlikte Bolu'nun reklamını yapmak için mizah yaptığını belirterek, "Siyasetin esprili yönünü öne çıkararak zaman zaman böyle paylaşımlar daha önce de yaptım, yapmaya da devam edeceğim" dedi.

BOLUBelediye Başkanı Tanju Özcan, Kanal D´de yayınlanmaya başlayan 'İnci Taneleri' dizisindeki pavyon sahnesini paylaşıp, dizideki Dilber karakterini kastederek, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu´dan ev aldım. Türkiye´nin en güzel şehri Bolu´ya bekliyoruz" paylaşımı yaptı. Özcan, sosyal medyada tepkilere sebep olan paylaşımıyla ilgili, popüler olan bir sahne ile birlikte Bolu'nun reklamını yapmak için mizah yaptığını belirterek, "Siyasetin esprili yönünü öne çıkararak zaman zaman böyle paylaşımlar daha önce de yaptım, yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından Kanal D´de yayınlanmaya başlayan İnci Taneleri dizisindeki oyuncu Hazal Ergüçlü´nün pavyonda dans ettiği anlara ilişkin sahneyi Bolu'nun havadan görüntülerinin yer aldığı videoyla birleştirip paylaştı. Özcan, sahnede dans eden 'Dilber' karakterini kastederek, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu´dan ev aldım. Türkiye´nin en güzel şehri Bolu´ya bekliyoruz" notuyla paylaştı. Paylaşım sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Tanju Özcan´ın paylaşımının altına olumsuz yorumlar yapıldı.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül de, "Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan inşallah babanın tarlasını satarak davet ediyorsundur. Bolu Belediye arsalarını sakın satma onlar Bolu´nun" diyerek tepki gösterdi.

AK PARTİ ADAYI VİDEOYU BLURLADI

AK Parti´nin Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol da "Kadınlarımız, kızlarımız Bolu'da başımızın tacıdır. Meze değil" ifadelerini kullanarak dans eden oyuncunun yer aldığı sahnenin blurlanmış halini paylaştı.

TANJU ÖZCAN´DAN AÇIKLAMA

Tepkiler sonrası DHA'ya konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, popüler olan bir sahne ile birlikte Bolu'nun reklamını yapmak için mizah yaptığını söyledi. Özcan, mizah içeren paylaşımlar yapmaya devam edeceğini belirterek, "Dizinin tanıtım fragmanında ağırlıklı olarak bu sahne kullanıldı. Milyonlarca paylaşım aldı. Ben de siyaseten bunu fırsata çevirdim ve esprili bir şekilde kullandım. Şehrin tanıtımı için kullandım. Orada bence geri kafalılar sanatçıya değil sanatçıdan sonraki Bolu´nun nasıl güzelleştiğinin görüntülerine baksınlar. Ben klasik bir siyasetçi değilim. Türkiye´de sevenimiz varsa bu sebepten. Siyasetin esprili yönünü öne çıkararak zaman zaman böyle paylaşımlar daha önce de yaptım, yapmaya da devam edeceğim" diye konuştu.

Paylaşımının sanki çok ayıp bir şey yapmış gibi tepkiye sebep olmasına şaşırdığını belirten Özcan, "O dizi legal bir dizi, bu da fragmanı. Bu fragman her yerde haftalardır dönüyor. Dizi de yayında ve milyonlarca kişi izliyor. Kadın kardeşlerimize benim son derece saygım var. Beni herkes bilir. Orada Türkiye´de çok izlenen bir görüntüyü paylaşmak suretiyle Bolu´nun ne güzel bir şehri olduğunu vurgulayarak şehrimin reklamını yaptım. Bazı art niyetliler buradaki esprili tanıtım videosunu farklı bir şeye eviriyorlar. Bunu yapanlar boş adamlar. Sanatçıya değil devamına baksınlar. Bolu ne kadar güzel bir şehir oldu onu görsünler " dedi.