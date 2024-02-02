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        Bolu'da yaklaşık 1,5 ton etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi

        Bolu'da düzenlenen operasyonda bin 498 kilogram etil alkol ile 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:41
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        Bolu'da yaklaşık 1,5 ton etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi
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        Bolu'da düzenlenen operasyonda bin 498 kilogram etil alkol ile 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan araçta arama yaptı.

        Aramalarda, çeşitli aromalar ve katkı maddeleri katılmak suretiyle alkollü içki yapımında kullanılan yaklaşık 1,5 ton etil alkol ile 112 bin metre sigara kağıdı bulundu.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü E.Ö. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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