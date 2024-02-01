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        İstanbul'da çatışmada yaralanan arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürünce yakalandılar

        İSTARBUL'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından kaçan 6 şüpheliler, yaralı arkadaşlarını tedavi için Bolu'da hastaneye getirince yakalandı. Yaralı tedaviye alınırken, 5 arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:05
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        İstanbul'da çatışmada yaralanan arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürünce yakalandılar
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        İSTARBUL'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından kaçan 6 şüpheliler, yaralı arkadaşlarını tedavi için Bolu'da hastaneye getirince yakalandı. Yaralı tedaviye alınırken, 5 arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

        İstanbul'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak yaralanan Kadir Bayındır, olaya karışan 5 arkadaşıyla birlikte kaçarak Bolu'ya geldi. 5 şüpheli, gece saatlerinde yaralanan arkadaşları Kadir Bayındır´ı tedavi için Sağlık Mahallesi´ndeki Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirdi. Şüphelinin ateşli silahla yaralandığının belirlenmesinin ardından hastane görevlileri polis ekiplerine haber verdi. 

        Yaralanan Bayındır tedavi altına alınırken, 5 şüpheli Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin geldikleri iki otomobil de çekiciyle otoparka çekildi. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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