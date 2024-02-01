İstanbul'da çatışmada yaralanan arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürünce yakalandılar İSTARBUL'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından kaçan 6 şüpheliler, yaralı arkadaşlarını tedavi için Bolu'da hastaneye getirince yakalandı. Yaralı tedaviye alınırken, 5 arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

İSTARBUL'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından kaçan 6 şüpheliler, yaralı arkadaşlarını tedavi için Bolu'da hastaneye getirince yakalandı. Yaralı tedaviye alınırken, 5 arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak yaralanan Kadir Bayındır, olaya karışan 5 arkadaşıyla birlikte kaçarak Bolu'ya geldi. 5 şüpheli, gece saatlerinde yaralanan arkadaşları Kadir Bayındır´ı tedavi için Sağlık Mahallesi´ndeki Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirdi. Şüphelinin ateşli silahla yaralandığının belirlenmesinin ardından hastane görevlileri polis ekiplerine haber verdi.

Yaralanan Bayındır tedavi altına alınırken, 5 şüpheli Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin geldikleri iki otomobil de çekiciyle otoparka çekildi. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.