Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından, Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından, Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ataylası bölgesinde bulunan yılkı atlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bölgeye saman ve besi yemi bırakıldı.

Daha sonra yılkı atlarının, bırakılan yemleri yediği gözlemlendi.