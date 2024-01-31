Bolu'da trafik ekipleri yaya geçidi ve kavşaklarda geçiş üstünlüğü denetimi yaptı Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda geçiş üstünlüğü denetimi gerçekleştiriyor.

Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda geçiş üstünlüğü denetimi gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu saatlerde kentteki önemli cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Günün belirli saatlerinde trafik akışının kontrolünü sağlayan ekipler, zaman zaman yaptıkları uygulamalarla kurallara uymayan sürücüleri uyarıyor.

Yaya geçidi ve döner kavşaklardaki geçiş üstünlüğü konularına önem veren ekipler, trafiğin yoğunluğunun yaşandığı saatlerde yayaların güvenli şekilde yolları kullanmalarını sağlamak amacıyla sürücüleri bilgilendiriyor.

Şehir merkezindeki işlek caddelerde bulunan yaya geçitlerinde sürücülerin öncelik tanıyarak araçlarını durdurması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Şube Müdürlüğü yetkilileri, İçişleri Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen "Önce Yaya" uygulamasına, kentte yaşayan araç sürücüleri ve yayalar tarafından riayet edildiğini belirtiyor.