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        Bolu'da bahçede bitkin halde bulunan kızıl şahin doğaya salındı

        Bolu'da evin bahçesinde yorgun halde bulunan kızıl şahin, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:53
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        Bolu'da bahçede bitkin halde bulunan kızıl şahin doğaya salındı
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        Bolu'da evin bahçesinde yorgun halde bulunan kızıl şahin, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Çıkınlar Mahallesi 3745. Sokak'taki evin bahçesinde şahin görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

        Hareket etmekte zorlanan şahin, olay yerine gelen ekiplerce yakalanarak sağlık kontrolü için veteriner hekimine götürüldü.

        Burada yapılan muayenesinde yara veya sakatlık tespit edilemeyen kızıl şahin, kontrollerinin ardından doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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