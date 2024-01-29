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        Traktör altında kalan kişi ormancılar tarafından kurtarıldı

        Bolu'da kontrol görevi yapan ormancılar, devrilen traktörün altında kalan kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:56
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        Traktör altında kalan kişi ormancılar tarafından kurtarıldı
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        Bolu'da kontrol görevi yapan ormancılar, devrilen traktörün altında kalan kişiyi kurtardı.

        Merkeze bağlı Kozlu köyü mevkisinde koruma kontrol faaliyeti yürüten Bolu Orman İşletme Şefliği ekibi, devrilen traktörü gördü. Aracın çevresinde inceleme yapan ekipler, hareketsiz halde yerde yatan kişiyi fark etti.

        Traktörün altında kalan vatandaşı bulunduğu yerden çıkartan ve ilk müdahaleyi yapan ormancılar, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralı, ambulansın ulaşabildiği noktaya kadar taşındıktan sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Yaralı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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