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        Mudurnulu demirci ustası, yakıt tasarrufu sağlayan fındık kabuğu ve pelet sobası üretiyor

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde mesleğini devam ettiren demirci ustasının ürettiği fındık kabuğu ve pelet sobaları, yakıt tasarrufu ve az atık çıkarmasıyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:15
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        Mudurnulu demirci ustası, yakıt tasarrufu sağlayan fındık kabuğu ve pelet sobası üretiyor
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde mesleğini devam ettiren demirci ustasının ürettiği fındık kabuğu ve pelet sobaları, yakıt tasarrufu ve az atık çıkarmasıyla dikkati çekiyor.

        Tarihi Osmanlı kasabası ve Ahi Kenti Mudurnu'daki Demirciler Çarşısı'nda 1920'de dedesi tarafından kurulan atölyede demircilik mesleğini sürdüren İsmail Atlı, çeşitli ürünlerin yanı sıra fındık kabuğu ve pelet sobaları üretiyor.

        2019'da "Bolu İli Ahi Babası" seçilen Atlı, AA muhabirine, kömür sobalarının hem pahalı hem de çok fazla kül oluşturduğunu ifade etti.

        Atlı, 1 ton kömür yakıldığında 300 kilogram kül bıraktığını ancak aynı miktarda pelet kullanıldığında ise 50 kilogram artık çıktığını anlatarak, "Sobanın en büyük özelliği tam ısı vermesi ve yakıtın tamamını enerjiye dönüştürmesi. Vatandaşlarımızdan güzel dönüşler alıyoruz. Sobanın az zahmetli olması ve yüksek ısı vermesi vatandaşları memnun ediyor." diye konuştu.

        Pelet ve fındık sobalarıyla sektörde yer aldığını aktaran Atlı, "Geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz sobaları Romanya, Azerbaycan, Lübnan, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Siparişlere yetişemiyoruz. Hem iç piyasada hem de dış piyasada ilgi büyük. Ticari boyutunun yanında şirin ilçemizin de tanıtımına katkı sağladığımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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