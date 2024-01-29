AK Bolu Parti Belediye Başkan adayı Demirkol, semt pazarını ziyaret etti AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, semt pazarında vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, semt pazarında vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Pazartesi günleri İhsaniye Mahallesi'nde kurulan semt pazarını parti teşkilat yöneticileriyle gezen Demirkol, pazar esnafıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla da bir araya gelerek projelerini anlatan Demirkol, destek talebinde bulundu.

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Demirkol, Bolu'nun her noktasına eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Semt pazarlarının kentin sosyal ve ekonomik hayatında önemli yer tuttuğunu anlatan Demirkol, "Esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, daha yaşanabilir Bolu için çalışmaya devam edeceğiz. Yol haritamızı ve projelerimizi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirledik. Şehrimizin her katmanında yer alan bireylerden sorun tespiti ve proje önerisi aldık." ifadesini kullandı.