Bolu'da yangın çıkan çatıda hasar oluştu

Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü.

Büyükberk köyü Demircan Sokak'ta yaşayan H.K'ye ait 2 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü.

Evin çatı kısmında hasar oluştu.

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