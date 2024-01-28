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        Kaza raporu hazırlayan jandarma ve sürücüye cip çarptı: 2 yaralı

         BOLU´da,Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda yolcu otobüsü ve kamyonetin çarpıştığı maddi hasarlı kazanın raporunu hazırlayan jandarma personeli ve otobüs şoförü başka cipin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 22:37 Güncelleme: 28.01.2024 - 22:40
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        Kaza raporu hazırlayan jandarma ve sürücüye cip çarptı: 2 yaralı
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         BOLU´da,Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda yolcu otobüsü ve kamyonetin çarpıştığı maddi hasarlı kazanın raporunu hazırlayan jandarma personeli ve otobüs şoförü başka cipin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunun Kındıra köyü mevkisinde meydana geldi. Kartalkaya istikametine giden Ergün D. yönetimindeki 14 ABC 788 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Bülent A. idaresindeki 34 JC 5917 plakalı tur firmasına ait yolcu otobüsü çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası tutanak tutulması için olay yerine jandarma ekibi çağrıldı. Karlı yolda kayarak gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CTC 982 plakalı cip de, tutanak tutan jandarma personeli Mustafa M. ile otobüs sürücüsü Bülent A.´ya çarptı.

        Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan jandarma personeli ve otobüs sürücüsü olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma personeli Mustafa M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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