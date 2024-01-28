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        Bolu'da kazaya müdahale eden jandarma personeline cip çarptı

        Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale eden jandarma personeli cipin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 22:58 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:01
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        Bolu'da kazaya müdahale eden jandarma personeline cip çarptı
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        Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale eden jandarma personeli cipin çarpması sonucu yaralandı.

        Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CTC 982 plakalı lüks cip, Kındıra köyü mevkisinde kardan kayganlaşan yolda, pikap ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekiplere doğru kaydı.

        Cipten kaçamayan jandarma personeli M.M. yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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