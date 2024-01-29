Göynük'ün tarihi yapıları beyaz örtüyle kaplandı

Eski Osmanlı kasabalarından Göynük'teki tarihi yapılar karla kaplandı.

Sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye ilçede kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Yağışın ardından ilçedeki tarihi konaklar ve yapılar beyaz örtüyle ahenk oluşturdu.

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