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        Göynük'ün tarihi yapıları beyaz örtüyle kaplandı

        Eski Osmanlı kasabalarından Göynük'teki tarihi yapılar karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:27
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        Göynük'ün tarihi yapıları beyaz örtüyle kaplandı
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        Eski Osmanlı kasabalarından Göynük'teki tarihi yapılar karla kaplandı.

        Sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye ilçede kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

        Yağışın ardından ilçedeki tarihi konaklar ve yapılar beyaz örtüyle ahenk oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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